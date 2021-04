Raamatukogu ootab paberkotte raamatute pakkimiseks

Viljandi linnaraamatukogu andis Facebooki lehel teada, et seni on raamatukappi tellitud raamatuid pakitud kilekottidesse. Edaspidi tahab raamatukogu pakendada need kasutatud paberkottidesse ja palub selleks oma lugejate abi: inimestel, kellel leidub kasutatud, kuid terveid ja puhtaid paber- või kinkekotte, mis sobivad raamatute pakendamiseks, palutakse need viia raamatukokku.