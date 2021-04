Mustapali külas põles kolm hektarit kulu

Päästeameti pressiteates on kirjas, et neljapäeval kella 16.31 ajal põles Viljandi vallas Mustapali külas kolm hektarit teeäärset kulu ja metsanoorendikku. Päästjatel kulus selle kustutamiseks ligi poolteist tundi.

Kulu põletamine on keelatud aasta läbi. Tuld tohib teha vaid tuulevaikse ilmaga ning hoolikalt tuleb jälgida, et sädemed ei lendaks kergesti süttivatele materjalidele. Lõkkekohta valides on oluline arvestada, et see oleks hoonetest ja metsast ohutus kauguses.