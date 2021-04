Ehkki ametlikult pole linnavalitsus edasise tegevuse kohta otsuseid langetanud, on kolme hinnapakkumist vaadates üsna selge, et riigihanke konkurss tuleb tunnistada nurjunuks ning Lastepargi suurt ümberehitust koos purskkaevualaga ette võtta ei saa. Linnapea Madis Timpson tunnistas, et tema ei poolda mõtet võtta suur laen, et siis park ikkagi valmis ehitada ja vahetult enne sügisesi valimisi seda eduloona esitada.