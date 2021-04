Segased lood tapamaja ja kolme tühja krundiga hirmutavad külaelanikke

Viljandi vallavalitsusele laekus detailplaneeringu algatamisest teadaandmise järel arvukalt vaideid, kuid pärast erakorralist vallavolikogu istungit 14. aprillil otsustati, et senist volikogu otsust detailplaneeringu alustamiseks pole võimalik tühistada, ning vaided lükati tagasi.

Mitmes vaides tuuakse murena välja see, et planeeritav loomsete jäätmete põletamise ahi reostab õhku ning muudab elukeskkonda halvemaks. Seepärast otsustas vallavolikogu samal 14. aprilli istungil tellida valla enda spetsialisti koostatud eelhinnangule lisaks eksperthinnangu, et välja selgitada, kas oleks tarvis tellida ka keskkonnamõjude hindamine.