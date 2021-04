Rail Balticust saab seejuures poole sajandi jooksul esimene täiesti uus raudteetaristu, mis Eestisse ehitatakse. Arvestades, kui palju on selle aja jooksul ehitatud maanteid, teid ja tänavaid, on peaaegu 30 aastat küpsenud rahvusvahelise raudteeühenduse realiseerimiseks viimane aeg, kui soovime, et meil tekiks senistele liikumisviisidele lisaks vähemalt üks tõsiselt võetav ja ka üsna keskkonnasõbralik alternatiiv.