Hariduslike erivajadustega lapsed on oodatud loovliikumise tundidesse

Et Noormets on oma ­poja ja stuudio õpilaste kaudu saanud kogemuse püsimatute, kuid väga loovate lastega, soovibki ta nüüd teisi samasuguseid lapsi ja nende vanemaid loovate liikumisülesannetega aidata, et lapsed keskenduksid paremini. «Loovtegevused, loovmõtlemine, loovlavastamine on need, mida saan lastega teha,» ütles Eve Noormets.