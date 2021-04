Tugilas noortele abi pakkuva noorsootöötaja Eve-Liina Laane sõnutsi on peapõhjus, miks noor on koju istuma jäänud, see, et ta lihtsalt ei tea, kuhu asjade ajamiseks pöörduda ja kuidas kandideerimisdokumente kirjutada. «Peale võib tulla kerge enesehaletsus. Mõeldakse «Ma olen nii kaua kodus olnud» või «Ma olen nii vana ja ainult põhiharidusega». Kunagi pole aga liiga hilja midagi ette võtta,» kõneles Laane.