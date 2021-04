Kamara külast tegevuse Karksi-Nuia kolinud AMV Metallis käib töö metalli hinna tõusust hoolimata suure hooga. Ettevõtte juhatuse liige Andre Aavastik rääkis, et peagi saadakse pealinnas ühele poole toidupoe ehitusega ja järgmine ootab juba ees. FOTO: Elmo Riig

Koroonaviiruse pandeemia mõjud pole puutumata jätnud ka ehitusmaterjalide turgu. Paljude muude toormete kõrval on kallinenud metall ning see on teiste seas tugevalt mõjutanud Viljandimaa tehaseid.