Registreeri ja loe Sakalat täna tasuta!

Teeme seda, sest oleme uhked oma digisisu üle, mida oleme iga päev arendanud juba paarkümmend aastat. Eriti suuri samme oleme selles vallas teinud pärast koroonakriisi puhkemist ning ammu on möödas ajad, mil veeb oli paberlehe kõrvalsaadus. Oluline on kvaliteetne sisu, mis tuleb nii digikanalites kui paberil lugejateni viia.

Igal asjal on hind ja kvaliteetne ajakirjandus on kallis. Sellepärast on ka meie parimad lood tavaliselt maksumüüri taga. Tegime avatud lugude päeva selleks, et kõik näeksid, kuidas Sakala tegijad iga päev lugejate nimel pingutavad. Sellepärast oleme lisanud tavalisele uudisvoole esilehele eraldi avatud lugude päeva artiklivaliku, kuhu on koondatud valik viimase aja silmapaistvamatest lugudest.