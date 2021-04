Puide Talu ja Frago maasikate kasvupind on kokku üle 50 hektari ning nende maasikapõllud on Puide külas Valgamaal. Need maasikakasvatajad väärtustavad kodumaises puhtas looduses kasvatatud marju ning hindavad Mulgimaa kultuuri ja traditsioone. Koos on kahel ettevõttel registreeritud kaubamärk Mulgi Mari ning peagi hakkavad nende maasikapakendid kandma märki Mulgi Värk.