Abilinnapea Janika Gedvili sõnul suureneb järjest enam vajadus erivajadustega laste lasteaiakohtade järele. Tema sõnul on Männimäe lasteaias praegu erivajadustega lastele kolm rühma: üks kehapuudega lastele ja kaks tasandusrühma, kuid juba praegu on ootejärjekorras neli last. "Uue rühma avamisega anname suuremale hulgale hariduslike erivajadustega lastele võimaluse omandada alusharidus ja saada vajalikke tugiteenuseid," ütles ta.