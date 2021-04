Toa loomise töörühma kuulusid laste ja noorukite psühhiaatria osakonna esindajad, töörühma eestvedaja oli doktor Marja-Liisa Samoldin. Mänguteraapia toa visiooni koostamisel võeti arvesse, et toas oleks võimalik lõõgastuda ning selleks oleks hangitud vajalikud vahendid. Näiteks on toas kott-toolid, kuhu istudes on võimalik võtta sülle raskusloomad ja vaadelda lakke projekteeritud kujundeid või toa nurgas asetsevat mullitoru ja fiiberkiudusid.