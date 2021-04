Kui aasta tagasi võis Peeter Peek hea uudisena teada, et Raassilla projekti tarbeks on ettevõtluse arendamise sihtasutus leidnud 2,4 miljonit eurot ja Viljandi vald 420 000 eurot, siis tänavu tuli kurb uudis, et sellest rahast kavandatud idee elluviimiseks ei piisa. FOTO: Marko Saarm