Et riik pole veel suutnud 5G sageduslubade konkurssi korraldada, avas Telia Eesti esimese 5G-võrgu mullu sügisel. Esialgu on selle levi piirkondi küll vähe, aga kui telefon seal asub ja uudses võrgus toime tuleb, annab ta asjast vastava tähisega ka märku. See kuvatõmmis telefoniekraanist on tehtud aprilli alguses Tartus. FOTO: Aivar Aotäht/montaaž