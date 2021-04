Kahes Viljandi valla koolis jääb direktoritool tühjaks

Valla haridus- ja kultuurinõuniku Anne Põldsaare sõnul otsustasid koolide praegused juhid elumuudatuste tõttu vastu võtta uued ülesanded. "Mõlema direktori panus oma kooli arengusse on olnud märkimisväärne ja nad on jätnud arvestatava jälje valla haridusellu. Me täname Ene Savi ja Ave Oravat tehtud töö eest ning soovime neile edu edaspidiseks."