Jaak Joala kuju või puust kasti kadumise aega ei suuda keegi ennustada

Enam kui kuu aja jooksul pole Maire Joalat esindav advokaadibüroo Triniti ja mittetulundusühingu Meie Viljandi liige leidnud läbirääkimiste jätkamiseks ühist aega. Nüüd on kokku lepitud, et 26. aprillil saadakse kokku.

Seda teab ka Viljandi linnapea Madis Timpson, kes 15. märtsil Meie Viljandile asjaajamiseks lisaaega andes avaldas lootust, et kuu ajaga on selgus majas. Nüüd ütles ta, et täpset kuupäeva, mil kast ära võetakse või kuju ära viiakse, teada pole. «Ma loodan, et selgus saabub pigem varem kui hiljem,» lisas ta.