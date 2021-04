Viljandi linnastaadion läheb suvel parandusse

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul rekonstrueeriti staadioni viimati 2009. aastal ja nüüdseks on aeg oma töö teinud. "Nii murukate, mis oli omal ajal Eesti üks paremaid, kui ka tartaankate on kasutamise käigus kulunud ja kahjustunud," ütles Timpson. "Meie sportlased vajavad aga treenimiseks ja võistluste korraldamiseks kindlasti paremaid tingimusi ning seetõttu otsustasime need korda teha."