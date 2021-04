Sulev Salm on muusik, helilooja ja produtsent, kes on mänginud trobikonnas kollektiivides. FOTO: Valdo Ots

Sulev Salm on muusik, helilooja ja produtsent, kes on mänginud niisugustes kollektiivides nagu Jäääär, In Boiler, Oort, Kiritöö, Ummamuudu, Alle-aa ning Põldsepp ja Pojad. Lisaks on ta korraldanud Viljandi pärimusmuusika festivali ja olnud Tartu Regiöö festivali peakorraldaja.