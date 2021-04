Eestis registreeriti 2020. aastal 25 817 kuritegu, mis on 1352 võrra vähem kui aasta varem. Raskemaid ehk esimese astme kuritegusid registreeriti 1537 ja kergemaid ehk teise astme kuritegusid 24 280. Mõlemal juhul oli kuritegude arv läbi aegade väikseim.

Registreeritud kuritegude arv on 2013. aastast Eestis vähenenud rohkem kui poole võrra. Vahepealsetel aastatel on toimunud kõikumisi nii paremuse kui ka halvemuse poole, ent möödunud aastal oli registreeritud kuritegude arv läbi aastate väikseim. Isikuvastaseid kuritegusid registreeriti aasta jooksul 7464, neist vägistamisi 152, raskete tervisekahjustuste tekitamisi 77, tapmisi 37 ning mõrvu 13. "Nii tapmisi kui ka mõrvu oli aasta varasemaga võrreldes kaheksa võrra rohkem, vägistamisi seevastu 51 võrra vähem," täpsustas statistikaameti analüütik Erik Lest.