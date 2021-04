Viljandi tänavatel sõidab juba mitu kuud üks lumivalge takso, mille küljelt võib huviline lugeda, et see on Fly takso ning meelde jätta ka telefoninumbri. Kord istub roolis lühikeste blondide juustega juht, kord aga pikkade punaste lokkidega. Fly paistabki teiste seast silma just sellega, et see on ainult naiste taksofirma: roolis istuvad Anne-Ly Kütt ja Eda Riis.