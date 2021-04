27. minutil teenis Carson Dormond Tulevikule nurgalöögi, mida asus lööma Martin Allik. Tema tsenderdus kasti oli äärmisel kvaliteetne, leidis Atanda Ogungbe ning too rammis palli lühikeselt vahemaalt peaga Tammeka värava suunas. Karl Johan Pechter tõrjus Atanda esimese löögi, ent täpselt tema jalale. Teist korda Tuleviku keskkaitsja end paluda ei lasknud ning surus palli Tammeka väravasse. 1:0 Tulevikule.

Esimese poolaja järelejäänud minuteid kontrollis Tammeka, sest Tulevik langetas oma liinid ning kärpis rünnakuhoogu. Teisel poolajal vahetas Tammeka Dominic Laaneotsa asemel mängu Kevin Mätase, kes mullu esiliigas väravavõrke purustas ning on kahe hooaja vahel Tartu võistkonna särgi selga tõmmanud. Otsus õigustas ennast, sest tartlaste rünnakuteravus kohe paranes. 52. minutil sööstis Mätas Tuleviku kaitseliini selja taha, sai seal omaks keskväljalt tulnud pika söödu, kuid tema trahvialast tehtud lähilöögile viskus ette Atanda.

Kohtumise viimane terav moment sündis Tammeka värava all, kui Babatunde Ridwan põrutas 86. minutil peaga üle värava järjekordse Martin Alliku kvaliteetse nurgalöögi.

Jaanus Reitel tõdes mängujärgses intervjuus Soccerneti portaalile, et Tammeka oli sel korral mänguliselt parem. "Meil oli seda tulemust vaja," nentis Reitel. "Tammeka mängis täna paremini. Plaan oli minna Guardiolaga peale, aga välja kukkus Mourinho," lisas ta. "Aga püsisime, see on ka oluline. Parem sita mänguga punkt kui hea mänguga null."