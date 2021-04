Märtsi ja aprilli töötasu hüvitamise aluseks on käibe langus ja töötajate töökoormuse või tasu vähenemine. Töötajale hüvitatakse ühes kuus 60 protsenti tema keskmisest kuupalgast. Hüvitise maksimaalne suurus on 1000 eurot kuus brutos. Lisaks töötukassa panusele maksab tööandja oma töötajale tasu vähemalt 200 eurot brutos. Töötajat, kellele on hüvitist taotletud, ei tohi samal ega järgmisel kahel kuul koondada.