Harjumaa Valgejõe Veinivilla perenaine Tiina Kuuler kasutas 2019. aastal veini Solaris valmistamiseks sama nime kandvast sordist viinamarju, mille oli kasvatanud Heino Säinas Mustlast. Nüüd sai vein rahvusvahelisel võistlusel Paris Wine Cup hõbemedali. Tiina Kuuleri andmetel on see esimene kord, kui Eesti viinamarjavein on võistluses tuntud rahvusvaheliste viinamarjaveinide tootjatega äramärkimist leidnud.