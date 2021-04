Laineli Parrest – eestvedaja ja taganttõukaja

Laineli Parresti arvates on kõige tähtsam loovus. «See on loovuseharidus, mida me kunstikoolis anname,» sõnab ta ning lisab, et loovus ei ole tilulilu, vaid tõsine asi, kunstikoolile sobiv väljakutse ning sellega tuleb rohkem tegelema hakata.

«Majandus- ja haridusfoorume jälgides torkab silma, et kõigis neis peetakse loovust väga oluliseks. Miljonid tööandjad üle maailma ütlevad, et kõige tähtsam omadus on loovus. Kindlasti kuulub see kümne võtmekompetentsi hulka ükskõik mis loetelus, kui jutuks on tulevik või heaolu.»