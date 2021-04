Helemäe sõnutsi on sel aastal olnud vähem päikest ning see pidurdab arengut. "Kõik aiandid räägivad sama juttu, et päikesevalgus pole nii intensiivne kui eelmistel aastatel ning taimed ei kasva nii kiiresti kui tavaliselt," märkis Helemäe. Kuigi praegu on seetõttu suure tellimuste hulga täitmisega veidi raske, siis järgmisest nädalast peaks seegi mure tema sõnutsi lahenema.