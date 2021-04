Algas kandideerimine suvisesse töömalevasse

Avatud noortetoa noorsootöötaja ja maleva koordinaator Liis Lääts ütles, et malevasse on oodatud kandideerima 13–18-aastased noored. "Koroonaolukorra tõttu on sel suvel noortel kindlasti keerulisem leida võimalusi taskuraha teenimiseks ja töökogemuse saamiseks," nentis Lääts. "See innustas meid looma sellel aastal eraldi malevarühma ka 16–18-aastastele noortele, et pakkuda keerulisel ajal töökatele noortele siiski võimalust saada kodukohas koos omaealistega uusi töökogemusi."

Suvisest töömalevast on võimalus osa saada 60 Viljandi noorel. "Malevasuvi on jaotatud kolme vahetusse ja igas vahetuses on 20 noort," rääkis Lääts. "Koos töötavad 13–15-aastased malevlased, kelle tööpäev kestab neli tundi, ning 16–18-aastased noored, kelle tööaeg on kuus tundi päevas." Maleva lõpus on igale rühmale planeeritud väljasõit, mille sihtkoha saavad noored ise valida.

Maleva koordinaator lisas, et sellel suvel on noortel võimalik lisaks kalmistutel riisumisele ning tänavakivide ja koolihoovide korrastamisele töötada Coopis, Maximas ja Eeriksaare talus.

Malevlasele on ette nähtud brutotöötasu 3,84 eurot tunnis. See summa on veidi suurem kui praegu kehtiv miinimumpalk, mis on 3,48 eurot tunnis.

Enne malevasuve, 23. aprillil on koostöös töötukassaga malevlaste kandideerimist toetav e-töötuba, kus noortel on võimalik koos töötukassa esindaja ja maleva koordinaatoriga täita kandideerimisvorm ning küsida lisaküsimusi. "Töötoa eesmärk on pakkuda noortele tuge kandideerimisel. See annab neile hea võimaluse küsida meilt otse, kui midagi jääb arusaamatuks või tundub keeruline," sõnas Lääts. "Töötoas osalemine pole aga kohustuslik. Kes tunneb, et tahab ise üksi kandideerimisvormi täita, saab seda teha."

E-töötoa virtuaalruum avaneb 23. aprillil kell 11.30 veebiaadressil bit.ly/malevaksettevalmistus. Töömalevasse kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisvorm veebiaadressil bit.ly/viljandimalev.