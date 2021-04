Aaltonen palus Jaak Joala leselt Maire Joalalt vabandust juhul, kui on oma tegevusega tekitanud talle meelepaha. "See kindlasti polnud minu eesmärk," kinnitas ta ja lisas, et tema soov oli kaitsta Viljandis asuvat Jaak Joala monumenti.

Aaltonen saatis reedel laiali pressiavalduse, milles teatas, et loodab endiselt kuju ümber pandud kasti eemaldamist, et inimesed saaksid kuju vaadata. Tema soovituse kohaselt võiks puidust kast monumendi ümber jääda senikauaks, kui viirust on vähem ja monumenti vaatama tulla on ohutu.