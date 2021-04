Heinateo võiks samuti lükata suve teise poolde. Vältimatu niitmisvajaduse korral tuleks seda teha ala keskelt äärte poole. Lennuvõimetud linnupojad on kerge saak kassidele, seepärast tuleks oma lemmikloomad hoida toas või õues range järelevalve all.

Tähelepanelik tuleks olla ka näiteks veekogude hooldustöid tehes ja kortermajade fassaade renoveerides. Kortermajade fassaadide renoveerimistööde eel tuleb veenduda, et fassaadivuukides, tuulekastides ja mujal ehitise konstruktsioonides ei pesitseks kuldnokad, tihased, koduvarblased, aed-lepalinnud, piiritajad või muud liigid. Viimastel aastatel on ornitoloogiaühingu andmetel just piiritajapesade kinnikrohvimisega olnud juhtumeid, kus keskkonnainspektsiooni sekkumisel on ehitustööd ka peatatud. Piiritajad alustavad pesitsemist mais ja hilisemad pesakonnad lahkuvad pesast alles augusti keskel. Seega ei saa hoonetel, mida piiritajad asustavad, pesi kahjustavaid fassaaditöid teha 1. maist 15. augustini.