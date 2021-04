Kolmapäeval tuli Viljandi linnavalitsusele Türi vallavalitsuselt kiri, kus öeldakse, et Türi valla eelarvesse sellist raha planeeritud ei ole ning kuna valla territooriumil on mälestuskive ja ausambaid, mille korrashoidmise kulu on valla kanda, ei toeta Türi vallavalitsus raha eraldamist Viljandi ausamba taastamiseks.