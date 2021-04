Karja ja Luha tänava mehed võtsid kätte ning lõikasid järvevaate vabaks

"Mul on hea meel, et meil on inimesi, kes mõtlevad, mida saaksid nad ise, oma jõududega Viljandis ära teha, mitte ei oota ainult, et linn tegutseks," ütles linnapea. "Suur tänu neile meestele, kes jõud ühendasid, võsa eemaldasid ja sellega avardasid vaadet meie kaunile järvele."