"Soojad kevadilmad on muutnud maapinna kuivaks," ütles päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi. "Eelmise aasta taimkate on läbi kuivanud ja kõdunemata, värske rohi aga alles tärkab. Seetõttu on loodus praegu tuleohtlik ja lõket tehes tuleb olla ülimalt ettevaatlik."

"Enamasti on kulupõlengud saanud alguse hooletust lõkketegemisest, kuid on olnud ka juhutumeid, kus lapsed on tikkudega mänginud ja põhjustanud sellega ohtliku olukorra," rääkis Mesi ja lisas, et ulatusliku põlengu võib põhjustada üksik lõkkest lennanud säde. Seetõttu ongi oluline lõkkease hoolikalt ette valmistada ja pidada silmas kõiki tuleohutusreegleid.