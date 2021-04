Peeter Rahnel: Mulgi vallas ei sikutata tekki enda poole, vaid tegutsetakse ühiselt

Aga seda Ilisson minu arvates ei soovigi. Temale piisab «oma kogemuste põhjal» ja «inimestega vestlemise põhjal» tehtud põhjapanevatest järeldustest, et sisuliselt kogu Mulgi valla juhtimine solgiga üle valada. Eriti tülgastav on tema järgmine järeldus: «Kui tegu on teadliku käitumisega, on see valimiste-eelne maksumaksja raha eest mõjuvõimu ostmise ja toiduahela tekitamise musternäidis. Kui tegu on ebakompetentsusega, tuleb teha kiired muudatused: ei saa lubada ebavõrdset kohtlemist ja ebaõiglustunde vohamist. Igal juhul eeldab praegune olukord aga vallajuhtidelt poliitilise vastutuse võtmist.»