SAKALA 7. aprilli juhtkirjas on meelevaldselt väidetud, et Viljandi linn lammutab raha taotlemiseks vaid paberil eksisteerivad hooned. Selleks, et ehitada uus, nüüdisaegne Karlssoni lasteaed. Jutt käib hoonetest, mida rendib linnalt osaühing Floreas Viljandi ja mis on küll ehitisregistris olemas, kuid mida reaalsuses enam ei eksisteeri.