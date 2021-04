Teisipäeval Kuku eetris olnud raadiosaates "Sakala stuudio" kinnitas Isamaa erakonna ja Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder, et partei suurkogu edasilükkamine ei tulene kartusest juhi valimisel konkurentidele alla jääda, nagu kriitikud talle ette on heitnud, vaid soovist, et suurkogu ei kujuneks mehaaniliseks hääletuseks.