Viljandi korterituru «maasikad» on kindlasti vanalinna korterid, kuid ka Paalalinnas (pildil) ja Männimäel on turg elav. FOTO: Marko Saarm

Tallinnas valmib uusi kortermaju hordide kaupa, aga ka Viljandis on üle hulga aja mõni väiksemat ja mõni pisut suurematki sorti kortermaja kerkimas. Ja mida unikaalsem asukoht, seda kiiremini need täituvad. Siinsel kinnisvaraturul on üldse märgata tempo kasvu.