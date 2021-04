Tanel Kiik märkis, et olukord Eestis paraneb ja selle paranemise põhjus on olnud inimeste mõistlik käitumine ja kontaktide vähendamine. "Just seetõttu ei hakanud valitsus eile langetama otsuseid piirangute leevendamiseks, sest me teame, et selle langustrendi võib see ringi pöörata. Endiselt on näitajad siiski suured. Ei saa teha ennatlikku otsust ühiskonda avada, sest see võib tähendada, et peame seda uuesti sulgema hakkama," rääkis Kiik.