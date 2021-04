Kelmuse ohvriks langenud mehelt peteti välja üle 40 000 euro

Politseile laekus teade, et möödunud aasta lõpul sai Mulgi vallas elav mees telefonikõne, milles pakuti kiiret rahateenimise võimalust. Mees tõmbas telefonis teda juhendava naise palvel oma arvutisse programmi ning andis võõrale sellele juurdepääsu. Mees tegi korduvalt ülekandeid ja nägi, justkui summa tõepoolest kasvaks, kuni ta soovis raha välja võtta. Eri ettekäänetel ta oma raha aga kätte ei saanud ning olles üle kandud enam kui 40 000 eurot mõistis ta, et on petta saanud.