22. märtsist on Zoomi keskkonnas kõigile lastele mõeldud treeningud, mida juhivad Eesti tippvõrkpallurid ja -treenerid. Treeningud on kuus korda nädalas ning osalema on oodatud nii poisid kui tüdrukud vanuses 9–18 aastat. Treeningud ei eelda oma palli olemasolu, vaid on üldkehalised.