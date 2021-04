Peep Tobreluts: Viljandi kergliiklusest on puudu veel viimased pusletükid

EELMISEL NÄDALAL kirjutasin Sakalasse arvamusloo sellest, et Viljandi Reinu tee ja Hariduse tänava liiklus peaks jääma kahesuunaliseks («Kahesuunalisena oleks Hariduse tänav varasemast ohutum», 7. aprill ) . Puudutasin ka linna kergliikluse arengut. Juba paari kuu pärast valmib sõiduteealune tunnel, mida rajatakse äsja remonditud Vaksali tänava alla. Loodetavasti võetakse ette ka Jakobsoni tänava aluse tunneli ehitus, mille plaanijärgne asukoht on Paala järve juures teetammi all. Tunnelid annavad inimestele paremaid võimalusi jalutada, joosta, rattaga sõita või näiteks ka ratastooliga liigelda.