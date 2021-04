1. aprillil advokaadibüroo Emerald Legal advokaatide Robert Sarve ja Severinas Jakubauskase vahendusel Tartu halduskohtule esitatud kaebuse sisu on nõue hüvitada Tõnu Aavasalule tekitatud mittevaraline kahju ja kohustada valda oma kuludega aktsiaseltsi Postimees Grupp väljaandes avaldama teadet, milles tunnistatakse, et vallavanem Jaanus Rahula ja valla finantsjuht Kaja Toom on Sakalas ilmunud artiklites «Vallajuhid avastasid eelarvest 800 000 euro suuruse augu» ja «Põhja-Sakala rahanduspoliitikale tehakse põhjalik audit» esitanud ebaõigeid väiteid. Kaebuses on toodud konkreetsed väited, mille ümberlükkamist Aavasalu soovib.