Kõige mastaapsemalt on toimetatud söödava ehk sinise kuslapuuga – Kanada, Siberi ja Kaug-Ida aladel levinud marjakultuuriga, mis Eestis valmib marjakultuuridest kõige varem, juba juunis, ning milles on palju kasulikku. Söödava kuslapuu marjades on rohkem C-vitamiini kui maasikates ning nende antioksüdantide sisaldus on samas suurusjärgus musta sõstra ja aroonia omaga. Märkimisväärselt on nendes kaltsiumi, rauda, kaaliumi ja magneesiumi.