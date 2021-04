«Praegu tuleb meil meeskonnaga pikem paus koondisenädalani välja. Põhiturniiri lõpetame Kehra vastu,» ütles Viljandi HC koondislasest väravavaht Rasmus Ots. «Oleme juba final four’is, aga kui me suudaks Servitit poolfinaalides vältida, oleks meil võimalus saada finaali. See oleks eesmärk. Meie noorte tase on piisavalt hea, et sellisel tasemel mängida.»