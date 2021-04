LAPSEOOTUS on perekonnale enamasti üks ilusamaid aegu ning ka väikelapse kasvatamine on üks kiire ja huvitav aeg. Kahtlemata on see ka keeruline aeg. Nii toetabki Viljandi linn peresid raseduse algusest kuni lapse kooliminekuni mitmesuguste projektide, koolituste ja tegevustega meie ennetus- ja peretöökeskuses Perepesa.