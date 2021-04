«Tõesti väga mõnus on üle mitme aasta tulla medaliga koju,» lausus Itaaliast Eesti poole teel olev Kaspar Taimsoo. «Oleme teinud viimase kahe aasta jooksul palju muudatusi. Nüüd võib öelda, et oleme õigel teel ja väga tugevad konkurendid,» rääkis ta, viidates nii uuele peatreenerile kui koosseisu värskendamisele. «See medal on tugev õlale patsutus seni tehtud töö eest. Võib öelda, et sellega kukkus ka kivi südamelt, võttes arvesse meie eelmise aasta EM-i tulemust, mis pani ikkagi kukalt kratsima.»