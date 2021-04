Viljandi linnavalitsuse pressiteates on kirjas, et stipendiumikonkursile, mille käigus linnameister välja valitakse, oodatakse kandideerima käsitöö, rahvakunsti või nendega seotud loovalade meistreid. "Konkursiga tahame leida inimese, kes aitaks oma tegevusega Viljandil UNESCO loovlinnana silma paista, kaasates sealjuures meie enda kogukonda ja pakuks põnevust ka inimestele väljaspool Viljandit. Viljandi ja siinsed loovaladega tegelevad inimesed väärivad nii loovlinna tiitlit kui ka suuremat tuntust," ütles Viljandi linnapea Madis Timpson.

UNESCO loovlinna tegevusi koordineeriva töörühma eestvedaja Ave Matsini sõnul sobivad stipendiumikonkursile kandideerima pärimust ja kultuuri hindavad meistrid. "2021. aasta teema on parandamine ja me ootame linnameistrit, keda see teema kõnetab. Otsime jätkusuutlikult mõtlevat oma ala professionaali, kes oskab oma tegudega linna elu paremaks teha ja vanadele asjadele uut elu sisse puhuda. Olgu ta siis jutuvestja, muusik, käsitööline või disainer," kõneles Matsin.