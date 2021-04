Viljandi kutseõppekeskuse õppejuht Helen Roosileht ütles, et uue nädala esmaspäevast tulevad kooli praktilisi ülesandeid tegema ehitusõppeosakonna ning auto- ja metalliosakonna lõpukursused. "Üldained saab distantsilt veebitundidena ära teha. Kui me aga mõtleme sellele, et kutsekoolist tuleb praktilist tööd tegev inimene, siis on keeruline," lausus ta.