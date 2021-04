Viljandimaale lisandus kolm koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 769,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 15,4 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 330 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 259 346 inimesele, kellest 74 819 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastasteset on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 51 protsenti. Selles vanuserühmas on üle 60 protsendi vaktsineeritud Hiiu-, Lääne-, Tartu-, Järva-, Rapla- ja Saaremaal.