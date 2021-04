Viljandimaale lisandus 17 koroonaviirusega nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 827,7 ning esmaste positiivsete vastuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 16,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 61, haiglaravi vajab 574 inimest. 70 patsienti on intensiivravil ja neist omakorda 49 juhitaval hingamisel.

Ööpäeva jooksul suri 14 koroonaviirusega nakatunut, kellest noorim oli 50-aastane mees ja vanim 98-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1020 koroonaviirusega nakatunud inimest. Haiglates on lõpetatud 6203 COVID-19 haigusjuhtumit 5969 inimesega.

Täna hommikuks oli vaktsineerimisi tehtud 257 837 inimesele. Neist 183 467 on saanud ühe ja 74 370 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 10 670 doosi, kokku on neid manustatud 332 207. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 48 protsenti.