Enne teist maailmasõda valiti parlamenti 18 naist. Enim oli naisi Asutavas Kogus (koos asendusliikmetega viis protsenti kogu koosseisust), esimeses Riigikogus kahanes see protsent 1,8-le. 2020. aasta lõpuks jõudis naiste osakaal parlamendis 28 protsendini. Üleilmsest keskmisest (25 protsenti) on see küll suurem, kuid saaks ju paremini.