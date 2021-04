5. märtsil kella poole üheteistkümne ajal tõid väljakutsele kiirelt reageerinud Mustla päästjad Annuse paisjärvest välja läbi õhukese jää vajunud koera. Päästjate sõnul oli looma jõud juba otsakorral ja ta õnnestus päästa viimasel hetkel.

5. märtsil Annuse paisjärvest viimasel hetkel päästetud Tiit oli alajahtunud. FOTO: Erakogu

Viljandi varjupaiga juhataja Siiri Mängli ütles, et päästetud koer oli kehvas seisus. "Viisime ta otse Männimäe kliinikusse. Seal öeldi, et nad pole oma tööstaaži jooksul näinud nii alajahtunud koera. Tema kehatemperatuur oli nii madal, et kraadiklaas seda näidata ei suutnudki, ja tal käisid krambihood," rääkis juhataja. "Tiigist väljatõmbamise päeval soojendati teda kliinikus mitu tundi ja tehti talle vedelikteraapiat. Sama päeva õhtul panime ta katlaruumi, mis on kõige soojem koht. Ta ei tahtnud end sel päeval ka püsti ajada."

Varjupaik kogub Ma Armastan Aidata keskkonnas Tiidu ravikulude katmiseks raha. Kokku soovitakse saada 700 eurot, millest reede pärastlõunaks oli kogutud 130 eurot. "Kliinikus läks tema ülessoojendamisele peaaegu 400 eurot ja märtsi lõpus käisime temaga uuesti tervisekontrollis, sest ta on vanem koer. Samuti on abi tarvis edaspidiste kulude katmiseks."

Praegu on koera tervis parem. Nagu Varjupaikade mittetulundusühingu projektijuht Anneli Matsi selgitas, on koer sellest seiklusest üldiselt hästi välja tulnud, kuid vananevat organismi tuleb eritoidu ja toidulisanditega turgutada. Mõne aja möödudes tuleb teha kontrolluuring, et näha, kas näitajad on paranenud.